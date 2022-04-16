В Ровенской области на Пасху церквям и храмам разрешат работать ночью
В Ровенской области разрешили работать церквям и храмам в ночь на Пасху. Соответствующее решение принял Совет обороны области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Ровенской ОВА Виталия Коваля.
Отмечается, что комендантский час не отменяют.
В ночь на Пасху разрешили работу только культовых сооружений, передвижения к местам проведения богослужений и пребывания вблизи церквей граждан в пределах населенных пунктов Ровенской области.
Также в облсовете разрешили работу общественного транспорта на время богослужения "от" и "до" храмов.
Однако, отмечается, что риск авиаударов врага остается, поэтому в области планируют обеспечения пребывания в культовых сооружениях минимального количества прихожан.
Поэтому людей, которые захотят принять участие в богослужениях в ночь на Пасху проинформируют о ближайших местах укрытий и бомбоубежищ.
"Призываю верующих максимально остаться дома. Освящение пасхальных корзин будет проводиться каждый час", - написал Коваль.
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