У Рівненській області на Великдень церквам і храмам дозволять працювати уночі
В Рівненській області дозволили працювати церквам та храмам у ніч на Великдень. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.
Зазначається, що комендантську годину не скасовують.
У ніч на Великдень дозволили роботу лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів Рівненської області.
Також в облраді дозволили роботу громадського транспорту на час богослужіння "від" та "до" храмів.
Однак, зазначається, що ризик авіаударів ворога залишається, тому в області планують забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості парафіян.
Тому людей, які захочуть взяти участь у богослужіннях в ніч на Великдень проінформують щодо найближчих місць укриттів та бомбосховищ.
"Закликаю вірян максимально залишитися вдома. Освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини", - написав Коваль.
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