UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ровенской области обсуждают введение "красной" зоны. Под ОГА уже протестуют

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Ровенской области областная комиссия ТЭБ и ЧС обсуждает введение в регионе "красной" зоны. Под зданием областной государственной администрации устроили протест несколько десятков предпринимателей.

Об этом сообщает "Суспильне".

Протестующие просят не переводить регион в "красную" зону карантина. Ранее городской глава Александр Третьяк говорил, что в области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Протестующие опасаются возвращения строгих ограничений.

"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.

Напомним, "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестКарантин
Читайте также
В Украине снова расширили "оранжевую зону": что изменилось
В Кабмине напомнили регионам о возможности самостоятельно ужесточать карантин
Прогноз погоды