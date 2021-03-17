В Ровенской области обсуждают введение "красной" зоны. Под ОГА уже протестуют
Сегодня в Ровенской области областная комиссия ТЭБ и ЧС обсуждает введение в регионе "красной" зоны. Под зданием областной государственной администрации устроили протест несколько десятков предпринимателей.
Об этом сообщает "Суспильне".
Протестующие просят не переводить регион в "красную" зону карантина. Ранее городской глава Александр Третьяк говорил, что в области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Протестующие опасаются возвращения строгих ограничений.
"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.
Напомним, "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".