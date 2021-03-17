В Ровенской области обсуждают введение "красной" зоны. Под ОГА уже протестуют

Сегодня в Ровенской области областная комиссия ТЭБ и ЧС обсуждает введение в регионе "красной" зоны. Под зданием областной государственной администрации устроили протест несколько десятков предпринимателей.

Протестующие просят не переводить регион в "красную" зону карантина. Ранее городской глава Александр Третьяк говорил, что в области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Протестующие опасаются возвращения строгих ограничений.

"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.