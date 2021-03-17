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В Ровенской области обсуждают введение "красной" зоны. Под ОГА уже протестуют

Новина українською → Ровно, Среда 17 марта 2021 11:41
В Ровенской области обсуждают введение "красной" зоны. Под ОГА уже протестуют Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Ровенской области областная комиссия ТЭБ и ЧС обсуждает введение в регионе "красной" зоны. Под зданием областной государственной администрации устроили протест несколько десятков предпринимателей.

Об этом сообщает "Суспильне".

Протестующие просят не переводить регион в "красную" зону карантина. Ранее городской глава Александр Третьяк говорил, что в области значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Протестующие опасаются возвращения строгих ограничений.

"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.

Напомним, "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".

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