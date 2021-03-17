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У Рівненській області обговорюють введення "червоної" зони. Під ОДА вже протестують

Новость на русском → Рівне, Середа 17 березня 2021 11:41
У Рівненській області обговорюють введення "червоної" зони. Під ОДА вже протестують Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Рівненській області обласна комісія ТЕБ і НС обговорює введення в регіоні "червоної" зони. Під будівлею обласної державної адміністрації влаштували протест декілька десятків підприємців.

Про це повідомляє "Суспільне".

Протестувальники просять не переводити регіон у "червону" зону карантину. Раніше міський голова Олександр Третяк говорив, що в області значно погіршилась ситуація з коронавірусом.

Протестувальники побоюються повернення суворих обмежень.

"В нас такий імпровізований пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням. Тому що рішення повинне бути виваженим і до нього дуже багато питань", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.

Нагадаємо, "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні знову розширилася. У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть в "червону зону".

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