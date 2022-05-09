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В Ровенской области за нарушение комендантского часа задержали более 1700 человек, - ОВА

Фото: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (gordonua)
Автор: РБК-Украина

С начала введения военного положения на территории всей страны в Ровенской области за нарушение комендантского часа были задержаны 1774 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"1774 человека задержаны в Ровенской области за нарушение комендантского часа. Больше всего не дружат с часами в Ровно - 1590 человек", - рассказал чиновник

По его словам, 300 человек передали подразделениям СБУ для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Коваль напомнил, что правила, которые введены при военном положении, обязательны к выполнению.

Ранее мы сообщали, что в некоторых областях Украины 9 мая действует усиленный комендантский час. В этот день нужно быть особо осторожными и избегать скоплений.

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УкраинаВоенное положениеКомендантский час