В Ровенской области за нарушение комендантского часа задержали более 1700 человек, - ОВА

"1774 человека задержаны в Ровенской области за нарушение комендантского часа. Больше всего не дружат с часами в Ровно - 1590 человек", - рассказал чиновник

По его словам, 300 человек передали подразделениям СБУ для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Коваль напомнил, что правила, которые введены при военном положении, обязательны к выполнению.