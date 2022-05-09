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В Рівненській області за порушення комендантської години затримали понад 1700 осіб, - ОВА

Фото: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль (gordonua)
Автор: РБК-Україна

З початку введення воєнного стану на території всієї країни на Рівненщині за порушення комендантської години було затримано 1774 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Рівненської ОВ Віталія Коваля.

"1774 особи затримано на Рівненщині за порушення комендантської години. Найбільше не дружать із годинником у Рівному - 1590 людей", - розповів чиновник

За його словами, 300 людей передали підрозділам СБУ для подальшого з'ясування обставин.

Коваль нагадав, що правила, які запроваджено при воєнному стані, є обов'язковими до виконання.

Раніше ми повідомляли, що в деяких областях України 9 травня діє посилена комендантська година. У цей день потрібно бути особливо обережними та уникати скупчень.

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УкраїнаВоєнний станКомендантська година