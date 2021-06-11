В Ровенской области мошенники украли у пенсионерки более 4 млн гривен

В Ровенской области правоохранители разоблачили мошенников, которые нанесли пенсионерке ущерб на сумму более 4 млн гривен. Злоумышленники завладели земельными участками женщины и недвижимостью.

Установлено, что 49-летняя местная жительница, совместно с 42-летним знакомым и еще с одним неустановленным следствием лицом, используя поддельные документы, завладели недвижимым имуществом 70-летней жительницы Ровно в особо крупных размерах.

Так, мошенники завладели четырьмя земельными участками потерпевшей, новостройкой и жилым домом, вследствие чего нанесли пенсионерке ущерб на общую сумму 4 085 615 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступлений.

В результате чего, следователи направили уголовное производство с обвинительным актом в отношении 49-летней женщины в суд, а ее соучастник пока оспаривает подозрение о совершении преступления в апелляционном суде.

Уголовное производство в отношении третьего неустановленного следствием лица расследуется правоохранителями.

За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.