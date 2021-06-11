ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівненській області шахраї вкрали у пенсіонерки понад 4 млн гривень

Новость на русском →
Рівненська область, П'ятниця 11 червня 2021 09:49
У Рівненській області шахраї вкрали у пенсіонерки понад 4 млн гривень Фото: у Рівненській області шахраї вкрали у пенсіонерки понад 4 млн гривень (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, котрі завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками жінки та нерухомістю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Встановлено, що 49-річна місцева жителька, спільно з 42-річним знайомим та ще однією невстановленою слідством особою, використовуючи підроблені документи, заволоділи нерухомим майном 70-річної жительки Рівного в особливо великих розмірах.

Так, шахраї заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Внаслідок чого, слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.

Кримінальне провадження щодо третьої невстановленої слідством особи розслідується правоохоронцями.

За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю. У злочинну групу входили троє одеситів, включаючи чинного адвоката і колишнього правоохоронця.

Додамо, що у Києві затримали трьох учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Рівненська область мошенничество пенсионерка
NEWS
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами