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У Рівненській області вилучили бурштину на майже 2 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 17:20
Фото: вилучений бурштин (ssu.gov.ua)
Фото: вилучений бурштин (ssu.gov.ua)

Оперативники вилучили 50 кілограмів бурштину

У Рівненській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили бурштину на майже 2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляється, четверо осіб скуповували у місцевих мешканців незаконно видобутий бурштин, щоб продати його закордон.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників нелегального бізнесу оперативники спецслужби вилучили майже 50 кілограмів бурштину-сирцю та вже оброблене каміння", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучений бурштин
 

Також повідомляється, що правоохоронці виявили знаряддя для видобутку та обробки каменю.

"За попередньою оцінкою вартість вилученого каміння та обладнання становить майже 2,3 млн гривень", - повідомляють у прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 та ст. 198 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області поліцейські затримали автомобіль, який перевозив близько 80 мішків з нелегальним бурштином, загальною вагою більше двох тонн

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Теги публікації: янтарь, Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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