В Ровенской области изъяли янтарь на 30 млн гривен

Правоохранители Ровенской области изъявили янтарь на 30 млн гривен. Общий вес изъятого сырца превысил 850 килограмм, отдельный камень весом более килограмма оценивается в 10 тыс. долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сообщается, что сегодня в рамках уголовного дела по факту незаконной добычи и сбыта янтаря прошли обыски во Владимирецком районе. В ходе обысков выявили 858 кг янтаря-сырца.

"Вес отдельного камня составляет более килограмма, его стоимость на "черном рынке" начинается от 10 тыс. долларов. Ориентировочная стоимость всего изъятого янтаря достигает 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

В уголовном деле продолжаются розыскные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Фото: изъятый янтарь (gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Ровенской области сотрудника полиции разоблачили в содействии незаконной добыче янтаря; по данным следствия, правоохранитель получал взятки за "крышевание" черных копателей, а также информирование их о выезде полиции на места незаконной добычи.