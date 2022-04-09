В Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей: передадут ВСУ

"За полтора месяца военного положения в Ровенской области выявили 233 водителя в состоянии опьянения", говорится в сообщении.

На всех нарушителей составлены протоколы по статье 130 административного Кодекса Украины (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

Больше всего водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения выявили в областном центре - 93 человека.

Отмечается, что все автомобили изъяла полиция. В дальнейшем транспорт передадут ВСУ.