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В Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей: передадут ВСУ

Фото: в Ровенской области предадут ВСУ более 200 изъятых у пьяных водителей автомобилей (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровенской области с начала войны с Россией у пьяных водителей изъяли более 200 автомобилей. Транспорт передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ровенской областной государственной администрации.

"За полтора месяца военного положения в Ровенской области выявили 233 водителя в состоянии опьянения", говорится в сообщении.

На всех нарушителей составлены протоколы по статье 130 административного Кодекса Украины (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

Больше всего водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения выявили в областном центре - 93 человека.

Отмечается, что все автомобили изъяла полиция. В дальнейшем транспорт передадут ВСУ.

Напомним, РБК-Украина разобрало ситуации, в которых при военном положении могут изъять автомобиль.

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