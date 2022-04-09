У Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв: передадуть ЗСУ

"За півтора місяця воєнного стану в Рівненській області виявили 233 водії в стані сп'яніння", йдеться в повідомленні.

На всіх порушників складено протоколи за статтею 130 Адміністративного кодексу України (управління транспортними засобами або судами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Надалі матеріали будуть передані до суду.

Найбільше водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння виявили в обласному центрі - 93 людини.

Зазначається, що всі автомобілі вилучила поліція. Надалі транспорт передадуть ЗСУ.