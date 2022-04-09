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У Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв: передадуть ЗСУ

Фото: у Рівненській області зрадять ЗСУ понад 200 вилучених у п'яних водіїв автомобілів (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівненській області з початку війни з Росією у п'яних водіїв вилучили понад 200 автомобілів. Транспорт передадуть на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рівненської обласної державної адміністрації.

"За півтора місяця воєнного стану в Рівненській області виявили 233 водії в стані сп'яніння", йдеться в повідомленні.

На всіх порушників складено протоколи за статтею 130 Адміністративного кодексу України (управління транспортними засобами або судами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Надалі матеріали будуть передані до суду.

Найбільше водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння виявили в обласному центрі - 93 людини.

Зазначається, що всі автомобілі вилучила поліція. Надалі транспорт передадуть ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна розібрало ситуації, в яких при військовому стані можуть вилучити автомобіль.

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