UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ровенской области фура врезалась в блокпост и другой грузовик. Есть погибший

Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Ровенской области произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал требования дорожных знаков и въехал в бетонную конструкцию блокпоста, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

В результате второй грузовик перевернулся, а его водитель выпал из салона и попал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель первой фуры госпитализирован с множественными ранами.

Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, которая была припаркована на обочине. На момент аварии в ней никого не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПРовенская область