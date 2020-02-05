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В Ровенской области демонстранты перекрыли трассу Киев-Чоп

Новости » Общество     05.02.2020 - 15:47
В Ровенской области демонстранты перекрыли трассу Киев-Чоп
Фото: акция протеста (rv.npu.gov.ua)

Движение по автодороге Киев-Чоп частично ограничено

В Ровенской области сегодня, 5 февраля, протестующие заблокировали движение по автомобильной дороге Киев-Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, в 14 часов дня в селе Верба началась мирная акция протеста против присоединения населенного пункта к Дубенской объединенной территориальной общине. Демонстранты непрерывно двигаются по пешеходному переходу, что затрудняет движение транспорта.

"Почти 200 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и будут пропускать транспортные средства", - рассказали в полиции.

Отмечается, что за перекрытие дороги протестующим грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 января в Киеве ограничивали движение транспорта из-за акции протеста на улице Михаила Грушевского. Демонстрацию проводил профсоюз работников образования, который не доволен нормами некоторых законопроектов. Из-за протеста было ограничено движение на дороге в направлении от Европейской площади до Дома правительства.

Также РБК-Украина писало, что 14 января демонстранты в Киеве блокировали ряд автомобильных дорог в знак протеста против открытия рынка земли. На улице Грушевского движение транспорта было полностью перекрыто в направлении правительственного квартала.

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