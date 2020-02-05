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У Рівненській області демонстранти перекрили трасу Київ-Чоп

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 15:47
У Рівненській області демонстранти перекрили трасу Київ-Чоп
Фото: акція протесту (rv.npu.gov.ua)

Рух автодорогою Київ-Чоп частково обмежено

У Рівненській області сьогодні, 5 лютого, протестувальники заблокували рух автомобільною дорогою Київ-Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, о 14-й годині у селі Верба розпочалася мирна акція протесту проти приєднання населеного пункту до Дубенської об'єднаної територіальної громади. Демонстранти безперервно рухаються пішохідним переходом, що ускладнює рух транспорту.

"Майже 200 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами перемовин із поліцейськими, вони періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспортні засоби", - розповіли в поліції.

Зазначається, що за перекриття автодороги протестувальникам загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 січня у Києві обмежували рух транспорту через акцію протесту на вулиці Михайла Грушевського. Демонстрацію проводила профспілка освітян, яка не задоволена нормами деяких законопроектів. Через протест було обмежено рух на дорозі в напрямку від Європейської площі до Будинку уряду.

Також РБК-Україна писало, що 14 січня демонстранти у Києві блокували ряд автомобільних доріг на знак протесту проти відкриття ринку землі. На вулиці Грушевського рух транспорту було повністю перекрито в напрямку урядового кварталу.

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