UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ровенской области будут судить коллаборанта. Желал возглавить оккупационную власть

Фото: в Ровенской области будут судить коллаборант (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровенской области будут судить коллаборанта, который передал спецслужбам оккупанта информацию о расположении техники ВСУ и места расположения воинских частей. Преступник проявлял готовность возглавить оккупационные органы в случае захвата территории области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина, будучи отрицательно настроенным к действующей в Украине власти и исповедуя пророссийские взгляды, еще до широкомасштабного вторжения оккупантов передавал представителям спецслужб РФ информацию о путях перемещения техники ВСУ и места расположения воинских частей", - пишет пресс-служба.

Во время обушков правоохранители обнаружили у преступника:

  • 4 боекомплекта патронов;
  • две гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Сейчас коллаборант находится под стражей.

Война России против Украины длится тридцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРовенская область