В Ровенской области будут судить коллаборанта. Желал возглавить оккупационную власть

В Ровенской области будут судить коллаборанта, который передал спецслужбам оккупанта информацию о расположении техники ВСУ и места расположения воинских частей. Преступник проявлял готовность возглавить оккупационные органы в случае захвата территории области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Досудебным расследованием установлено, что мужчина, будучи отрицательно настроенным к действующей в Украине власти и исповедуя пророссийские взгляды, еще до широкомасштабного вторжения оккупантов передавал представителям спецслужб РФ информацию о путях перемещения техники ВСУ и места расположения воинских частей", - пишет пресс-служба.
Во время обушков правоохранители обнаружили у преступника:
Сейчас коллаборант находится под стражей.
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