В Рівненській області судитимуть колаборанта. Волів очолити окупаційну владу
В Рівненській області судитимуть колаборанта, який передава спецслужбам окупанта інформацію про розташування техніки ЗСУ й місця розташування військових частин. Злочинець виявляв готовність очолити окупаційні органи у разі захоплення територію області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи негативно налаштованим до діючої в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин", - пише пресслужба.
Під час обушків правоохоронці виявили у злочинця:
- 4 боєкомплекти набоїв;
- дві гранати РГД-5 із запалами до них.
Наразі колаборант перебуває під вартою.
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