ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Рівненській області судитимуть колаборанта. Волів очолити окупаційну владу

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 14:39
В Рівненській області судитимуть колаборанта. Волів очолити окупаційну владу Фото: в Рівненській області судитимуть колаборант (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Рівненській області судитимуть колаборанта, який передава спецслужбам окупанта інформацію про розташування техніки ЗСУ й місця розташування військових частин. Злочинець виявляв готовність очолити окупаційні органи у разі захоплення територію області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи негативно налаштованим до діючої в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин", - пише пресслужба.

Під час обушків правоохоронці виявили у злочинця:

  • 4 боєкомплекти набоїв;
  • дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Наразі колаборант перебуває під вартою.

Війна Росії проти України триває тридцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Рівненська область
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі