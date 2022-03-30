В Рівненській області судитимуть колаборанта. Волів очолити окупаційну владу

В Рівненській області судитимуть колаборанта, який передава спецслужбам окупанта інформацію про розташування техніки ЗСУ й місця розташування військових частин. Злочинець виявляв готовність очолити окупаційні органи у разі захоплення територію області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

" Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи негативно налаштованим до діючої в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин", - пише пресслужба.

Під час обушків правоохоронці виявили у злочинця:

4 боєкомплекти набоїв;

дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Наразі колаборант перебуває під вартою.