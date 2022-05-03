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В Ровенской области бензовоз столкнулся с автобусом: 17 человек погибли

Фото: в Ровенской области бензовоз столкнулся с автобусом (Нацполиция)
Автор: РБК-Украина

В Ровенской области во вторник, 3 мая, столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. В результате масштабного ДТП погибли 17 человек, еще 10 - получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

ДТП произошло примерно в 19:30 на трассе Киев-Чоп. По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым бензовоз столкнулся с автобусом, осуществляющим международные перевозки. После столкновения произошел пожар. Кроме 17 погибших есть информация и о десяти людях, получивших травмы.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая, движение этим участком трассы в направлении Львова по состоянию на 21:20 полностью перекрыто. Она уточнила, что в ДТП столкнулись автобус, бензовоз и легковушка.

Ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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ДТПРовенская областьАвария