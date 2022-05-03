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В Рівненській області бензовоз зіштовхнувся з автобусом: 17 людей загинули

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Рівненська область, Вівторок 03 травня 2022 22:13
В Рівненській області бензовоз зіштовхнувся з автобусом: 17 людей загинули Фото: в Рівненській області бензовоз зіштовхнувся з автобусом (Нацполіція)
Автор: РБК-Україна

В Рівненській області у вівторок, 3 травня, зіткнулись рейсовий автобус та бензовоз. Внаслідок масштабної ДТП загинули 17 людей, ще 10 - отримали травми різної ступені важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

ДТП відбулося приблизно о 19:30 на трасі Київ-Чоп. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Після зіткнення сталась пожежа. Крім 17 загиблих є інформація і про десяток людей, які отримали травми.

Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, рух цією ділянкою траси у напрямку Львова станом на 21:20 повністю перекритий. Вона уточнила, що у ДТП зіткнулись автобус, бензовоз та легковик.

Раніше ми повідомляли, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом ДТП у Черкаській області, в якому загинуло четверо людей. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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