На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода

На территории Ровенской атомной электростанции (АЭС) произошла авария на трубопроводе. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на открытой территории возле блока № 3, который находится на плановом ремонте произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.