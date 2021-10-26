На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню

На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на плановому ремонті сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.

"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний і протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.