На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню

На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на плановому ремонті сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.
"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний і протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.