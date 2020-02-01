Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявила об отключении в ночь на субботу, 1 февраля, на Ровенской АЭС энергоблока №3 от энергосети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК.

В настоящее время выясняются причины отключения.

"1 февраля 2020 года в 2:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 4:00 1 февраля 2020 года в работе находятся энергоблоки №2 и №4 АЭС с суммарной нагрузкой 1 417 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 (ВВЭР-440) продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графику ремонта.

Напомним, на Ровенской АЭС отключен один из энергоблоков. Так, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала об отключении на Ровенской АЭС энергоблока №1 от энергосети для проведения ремонта. Указано, что ремонт рассчитан на 45 дней.

По данным предприятия, в настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2430 МВт.