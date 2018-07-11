На Ровенском полигоне проводят следственный эксперимент

Новости Происшествия 11.07.2018 - 12:04
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Взрыв на Ровенском полигоне произошел утром 6 июля

Эксперты начали следственный эксперимент для установления причин взрыва на Ровенском полигоне. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"На полигоне с участием директора КНИИСЭ, экспертов и представителей Минобороны начинаем следственный эксперимент по установлению причины детонации/взрыва миномета "Молот", - написал он.

На Ровенском полигоне проводят следственный эксперимент

Фото: на Ровенском полигоне проводят следственный эксперимент (facebook.com/MatiosAnatolii)

Напомним, взрыв на Ровенском полигоне произошел утром 6 июля 2018 года. Так, вследствие взрыва миномета погибли трое военных, еще 9 получили ранения. Как отмечали в Минобороны, пострадавшие военные находились поблизости миномету на момент взрыва.

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