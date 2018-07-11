На Рівненському полігоні проводять слідчий експеримент

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 12:04
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вибух на Рівненському полігоні стався вранці 6 липня

Експерти розпочали слідчий експеримент для встановлення причин вибуху на Рівненському полігоні. Про це у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномету "Молот", - написав він.

На Рівненському полігоні проводять слідчий експеримент

Фото: на Рівненському полігоні проводять слідчий експеримент (facebook.com/MatiosAnatolii)

Нагадаємо, вибух на Рівненському полігоні стався вранці 6 липня 2018 року. Так, внасліок детонації міномета загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Як зазначали у Міноборони, постраждалі військові знаходились поблизу міномету на момент вибуху. 

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Теги:  Рівненська область,  полигон,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС