Вибух на Рівненському полігоні стався вранці 6 липня

Експерти розпочали слідчий експеримент для встановлення причин вибуху на Рівненському полігоні. Про це у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномету "Молот", - написав він.

Фото: на Рівненському полігоні проводять слідчий експеримент (facebook.com/MatiosAnatolii)

Нагадаємо, вибух на Рівненському полігоні стався вранці 6 липня 2018 року. Так, внасліок детонації міномета загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Як зазначали у Міноборони, постраждалі військові знаходились поблизу міномету на момент вибуху.