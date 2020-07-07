Ровенская область ослабляет карантин: что откроют

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В пяти районах области разрешили открыть детсады

В Ровенской области готовы к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии. По последним данным, в области подтверждено менее 40 активных случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Так, в области разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

При этом отмечается, что разрешена работа детских садиков, однако только в пяти районах области.

Напомним, в Украине вторые сутки подряд наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусом - за 6 июля заболели 564 человека.

Ранее сообщалось, что к ослаблению карантина не готовы девять областей Украины.