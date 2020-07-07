ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рівненська область послаблює карантин: що відкриють

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:47
Рівненська область послаблює карантин: що відкриють
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'яти районах області дозволили відкрити дитсадки

У Рівненській області готові до ослаблення карантину, запровадженого через пандемію. За останніми даними, в області підтверджена менше ніж 40 активних випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Так, в області дозволили роботу установ фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

При цьому наголошується, що дозволена робота дитячих садків, однак тільки в п'яти районах області.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль спостерігається стабілізація захворюваності коронавірусом - за 6 липня захворіли 564 людини.

Раніше повідомлялося, що до ослаблення карантину не готові дев'ять областей України.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України карантинРівненська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся