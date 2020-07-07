Рівненська область послаблює карантин: що відкриють

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У п'яти районах області дозволили відкрити дитсадки

У Рівненській області готові до ослаблення карантину, запровадженого через пандемію. За останніми даними, в області підтверджена менше ніж 40 активних випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Так, в області дозволили роботу установ фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

При цьому наголошується, що дозволена робота дитячих садків, однак тільки в п'яти районах області.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль спостерігається стабілізація захворюваності коронавірусом - за 6 липня захворіли 564 людини.

Раніше повідомлялося, що до ослаблення карантину не готові дев'ять областей України.