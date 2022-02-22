Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина, - KSE

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. В связи с этим Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону и ослабить карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.