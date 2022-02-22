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Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина, - KSE

Автор: Наталья Юрченко

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. В связи с этим Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону и ослабить карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По словам эксперта, в ближайшие недели эпидемическая ситуация в Украине должна улучшиться, поэтому "красная" зона карантина со временем сократится.

"Мы не ожидаем в ближайшие 2-3 недели расширения красного уровня эпидопасности. Более того, мы ожидаем уже на этой неделе выход Ровенской области с красного уровня эпидопасности", - заявил Ганиченко.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч случаев коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина ранее, по состоянию на 22 февраля пять регионов находятся в "красной" карантинной зоне, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

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