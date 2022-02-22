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Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону карантину , - KSE

Автор: Наталія Юрченко

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. У зв'язку з цим Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону та ослабити карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

За словами експерта, найближчими тижнями епідемічна ситуація в Україні повинна покращитися, тому "червона" зона карантину з часом скоротиться.

"Ми не очікуємо у найближчі 2-3 тижні розширення червоного рівня епіднебезпеки. Більше того, ми очікуємо вже цього тижня вихід Рівненської області з червоного рівня епіднебезпеки", - заявив Ганиченко.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні зафіксували понад 24 тисячі випадків коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, станом на 22 лютого п'ять регіонів перебувають у "червоній" карантинній зоні, а саме Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

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