Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону карантину , - KSE

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. У зв'язку з цим Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону та ослабити карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.
За словами експерта, найближчими тижнями епідемічна ситуація в Україні повинна покращитися, тому "червона" зона карантину з часом скоротиться.
"Ми не очікуємо у найближчі 2-3 тижні розширення червоного рівня епіднебезпеки. Більше того, ми очікуємо вже цього тижня вихід Рівненської області з червоного рівня епіднебезпеки", - заявив Ганиченко.
Нагадаємо, що минулої доби в Україні зафіксували понад 24 тисячі випадків коронавірусу.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, станом на 22 лютого п'ять регіонів перебувають у "червоній" карантинній зоні, а саме Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.