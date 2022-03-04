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Из роты 100 человек вернулись четверо. Российская сенатор разоблачила реальные потери РФ

Автор: Антон Федорцив

Член Совета федерации России Людмила Нарусова во время заседания одного из комитетов верхней палаты парламента неожиданно раскрыла реальные потери РФ в результате агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир канала "Настоящее Время" в YouTube.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", – заявила она.

Нарусова накануне также отрицательно высказалась по поводу введения военной цензуры в российской прессе. Кроме того, ранее она не поддержала использование войск за пределами РФ.

К слову, в Донецкой области российские оккупанты были задержаны после попадания в болото.

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