Из роты 100 человек вернулись четверо. Российская сенатор разоблачила реальные потери РФ

Член Совета федерации России Людмила Нарусова во время заседания одного из комитетов верхней палаты парламента неожиданно раскрыла реальные потери РФ в результате агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир канала "Настоящее Время" в YouTube.
"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", – заявила она.
Нарусова накануне также отрицательно высказалась по поводу введения военной цензуры в российской прессе. Кроме того, ранее она не поддержала использование войск за пределами РФ.
К слову, в Донецкой области российские оккупанты были задержаны после попадания в болото.
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