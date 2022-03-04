З роти 100 осіб повернулися четверо. Російська сенаторка викрила реальні втрати РФ

Член Ради федерації Росії Людмила Нарусова під час засідання одного з комітетів верхньої палати парламенту несподівано розкрила реальні втрати РФ внаслідок агресії проти України.

"Вчора із зони бойових дій в Україні були виведені строковики, яких змушували підписувати контракт або за них підписували. Але лише в підсумку з роти в розмірі сто осіб живих зосталося четверо", – заявила вона.

Нарусова напередодні також негативно висловилася щодо запровадження воєнної цензури в російських медіа. Окрім того, вона раніше не підтримала використання військ за межами РФ.