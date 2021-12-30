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В Роттердаме власти конфисковали более полутора тонн кокаина

Автор: Анна Полисученко

В порту Роттердама в Нидерландах была обнаружена партия кокаина стоимостью почти 126,5 млн евро. Кокаин был обнаружен в трех контейнерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Таможня перехватила 1 686 килограммов кокаина в порту Роттердама. Уличная стоимость наркотиков составляет около 126,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 515 кг наркотиков было спрятано в грузе какао-бобов.

В общей сложности нидерландская таможня перехватила рекордное количество кокаина - почти 68 000 килограммов против 49 000 килограммов в прошлом году.

Ранее мы писали, что житель Волынской области пытался выслать за границу сортовую коноплю на 3 млн гривен.

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