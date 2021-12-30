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У Роттердамі влада конфіскувала понад півтори тонни кокаїну

Автор: Анна Полисученко

У порту Роттердама в Нідерландах було виявлено партію кокаїну вартістю майже 126,5 млн євро. Кокаїн було виявлено у трьох контейнерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Митниця перехопила 1 686 кілограмів кокаїну в порту Роттердама. Вулична вартість наркотиків становить близько 126,5 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 515 кг наркотиків було заховано в вантажі какао-бобів.

Загалом нідерландська митниця перехопила рекордну кількість кокаїну - майже 68 000 кілограмів проти 49 000 кілограмів минулого року.

Ранее мы писали, что житель Волынской области пытался выслать за границу сортовую коноплю на 3 млн гривен.

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