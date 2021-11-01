Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры

По его словам, отставки членов правительства планируют на среду, а назначение новых кандидатов им на замену - в четверг.

Тистык рассказал, что в Кабмине ожидаются следующие перестановки:

Алексей Резник пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана,

Ирина Верещук может занять пост главы Минреинтеграции с приставкой вице-премьер,

Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Уруского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности,

первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить Юлия Свириденко,

на место министра окружающей среды Романа Абрамовского будет претендовать его первый зам Руслан Стрелец.

Нардеп уточнил, что депутаты из "Слуги народа" в большинстве своем поддерживают предложенные им кандидатуры. Однако кандидатуры на место Абрамовского на заседании фракции не было, добавил Тистык. Он предположил, что с ним фракция встретится позже.

Кроме того, "Слуга народа" уже поддержала Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной рады, уточнил нардеп.