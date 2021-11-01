UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры

Автор: Ульяна Безпалько

На этой неделе Верховная рада может заменить пятерых членов Кабмина. На заседании фракции монобольшинства депутаты обсуждают кандидатуры новых министров.

Об этом рассказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

По его словам, отставки членов правительства планируют на среду, а назначение новых кандидатов им на замену - в четверг.

Тистык рассказал, что в Кабмине ожидаются следующие перестановки:

  • Алексей Резник пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана,
  • Ирина Верещук может занять пост главы Минреинтеграции с приставкой вице-премьер,
  • Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Уруского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности,
  • первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить Юлия Свириденко,
  • на место министра окружающей среды Романа Абрамовского будет претендовать его первый зам Руслан Стрелец.

Нардеп уточнил, что депутаты из "Слуги народа" в большинстве своем поддерживают предложенные им кандидатуры. Однако кандидатуры на место Абрамовского на заседании фракции не было, добавил Тистык. Он предположил, что с ним фракция встретится позже.

Кроме того, "Слуга народа" уже поддержала Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной рады, уточнил нардеп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныСлуга народа