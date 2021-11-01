Ротации в Кабмине: названы кандидаты в министры

На этой неделе Верховная рада может заменить пятерых членов Кабмина. На заседании фракции монобольшинства депутаты обсуждают кандидатуры новых министров.
Об этом рассказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
По его словам, отставки членов правительства планируют на среду, а назначение новых кандидатов им на замену - в четверг.
Тистык рассказал, что в Кабмине ожидаются следующие перестановки:
Нардеп уточнил, что депутаты из "Слуги народа" в большинстве своем поддерживают предложенные им кандидатуры. Однако кандидатуры на место Абрамовского на заседании фракции не было, добавил Тистык. Он предположил, что с ним фракция встретится позже.
Кроме того, "Слуга народа" уже поддержала Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной рады, уточнил нардеп.