Ротації в Кабміні: названі кандидати в міністри

Цього тижня Верховна рада може замінити п'ятьох членів Кабміну. На засіданні фракції монобільшості Депутати обговорюють кандидатури нових міністрів.
Про це розповів РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик.
За його словами, відставки членів уряду планують на середу, а призначення нових кандидатів їм на заміну - у четвер.
Тістик розповів, що в Кабміні очікуються наступні перестановки:
Нардеп уточнив, що депутати з "Слуги народу" в більшості своїй підтримують запропоновані ним кандидатури. Однак кандидатури на місце Абрамовського на засіданні фракції не було, додав Тістик. Він припустив, що з ним фракція зустрінеться пізніше.
Крім того, "Слуга народу" вже підтримала В'ячеслава Штучного на посаду керівника Апарату Верховної ради, уточнив нардеп.