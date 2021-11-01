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Ротації в Кабміні: названі кандидати в міністри

Автор: Уляна Безпалько

Цього тижня Верховна рада може замінити п'ятьох членів Кабміну. На засіданні фракції монобільшості Депутати обговорюють кандидатури нових міністрів.

Про це розповів РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

За його словами, відставки членів уряду планують на середу, а призначення нових кандидатів їм на заміну - у четвер.

Тістик розповів, що в Кабміні очікуються наступні перестановки:

  • Олексій Резник піде міністром оборони замість Андрія Тарана,
  • Ірина Верещук може зайняти пост глави Мінреінтеграції з приставкою віце-прем'єр,
  • Павло Рябікін, керівник Держмитниці, буде запропонований замість Олега Уруського віце-прем'єром зі стратегічних галузей промисловості,
  • першого віце-прем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити Юлія Свириденко,
  • на місце міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського претендуватиме його перший заступник Руслан Стрілець.

Нардеп уточнив, що депутати з "Слуги народу" в більшості своїй підтримують запропоновані ним кандидатури. Однак кандидатури на місце Абрамовського на засіданні фракції не було, додав Тістик. Він припустив, що з ним фракція зустрінеться пізніше.

Крім того, "Слуга народу" вже підтримала В'ячеслава Штучного на посаду керівника Апарату Верховної ради, уточнив нардеп.

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