Ротации в Кабмине: каких министров поддержит "Слуга народа"

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают на то, что в Верховной раде хватит голосов для ряда кадровых назначений в правительстве, которые могут поддержать и другие фракции, кроме СН. Впрочем, по отдельным кандидатурам будут проведены сигнальные голосования и дополнительные консультации.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа" по итогам вечернего заседания фракции, в котором принимали участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании обсуждались несколько ротаций в Кабинете министров. В частности, обсуждалась кандидатура Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики, Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования и науки, Юлии Лапутиной - на Министерство по делам ветеранов, Романа Лещенко - на главу Минагрополитики, которое предполагается выделить из Минэкономики в отдельное министерство. Также говорили о ротации в Министерстве экологии, возглавить которое предлагали Роману Опимаху.

Министр энергетики

По информации РБК-Украина, активнее всего обсуждалась кандидатура Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра и министра энергетики. "Витренко долго рассказывал, как он видит развитие всех рынков: газа, угля, атомной энергии. Про тарифы говорил очень осторожно – понимает, что это самый чувствительный вопрос", – рассказал собеседник.

Кроме того, при обсуждении кандидатуры Витренко поднималась и история с премией в 4 миллиона долларов за победу в Стокгольмском арбитраже, из-за невыплаты которой Витренко обращался в суд. В итоге, по его кандидатуре было принято решение провести сигнальное голосование в фракционном чате СН.

Министр образования

Как утверждает собеседник издания, нынешний и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет за последнее время смог нарастить поддержку среди депутатов пропрезидентской фракции. В частности, среди мажоритарщиков, которым он помогал решать проблемы с учебными заведениями в их округах. Потому у Шкарлета есть шансы собрать 226 голосов в сессионном зале, за его кандидатуру, говорит источник, могут проголосовать и депутаты от "Батькивщины", "Довиры", "Оппозиционной платформы - За життя".

Другие министерства

По оценкам собеседника, высокие шансы стать главой Минагрополитики у Романа Лещенко, вопрос о воссоздании этого министерства фактически решен. Почти гарантировано пост главы Минветеранов займет Юлия Лапутина, к которой во время обсуждения на фракции у депутатов было меньше всего вопросов. Как известно, нынешний глава Минветеранов Сергей Бессараб уже написал заявление об отставке.

Аналогичное заявление написал и глава Минэкологии Роман Абрамовский, но против его увольнения, по информации издания, резко выступил профильный комитет. В итоге, было решено, что в среду Абрамовский вместе со своим вероятным преемником на должности Романом Опимахом проведут встречи с президентом и премьер-министров, после чего и будут приняты окончательные кадровые решения.

"Думаю, наша фракция за всех кандидатов даст около 180 голосов, но голосовать будут разные депутаты. Кроме Лапутиной – она может и больше 200 голосов от нас получить. Но где-то "Довира" поможет голосами, "Батькивщина", ОПЗЖ и т.д.", – сказал собеседник издания в руководстве "Слуги народа". По его словам, выносить конкретную кандидатуру на утверждение в зал будут только после того, как будет уверенность в том, что за нее соберется достаточное количество голосов.

Когда проведут кадровые ротации

По информации РБК-Украина, кадровые ротации в Кабмине решили проводить до Нового года (а не после, как ранее планировалось) из-за того, что в силу вступила норма закона, по которой полномочия и.о. министров серьезно ограничиваются. Следовательно, на министерство по вопросам образования и науки и на министерство энергетики надо было назначить полноценных министров, а не исполняющих обязанности. Заодно было решено и провести ряд других ротаций.

Другие кадровые ротации в Кабмине, возможность которых в последние дни обсуждалась в СМИ, по информации РБК-Украина, пока не планируются. Так, пока остается на должности министр Кабинета министров Олег Немчинов, а также глава Минздрава Максим Степанов (как минимум, до окончания январского локдауна).

Напомним, заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского завершилось вечером 15 декабря.

РБК-Украина писало, что завтра парламент рассмотрит увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а назначение новых министров ожидается в четверг, 17 декабря.