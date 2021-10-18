Ротации в Кабмине. Глава Минэкологии может подать в отставку на этой неделе

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский напишет на этой неделе заявление об отставке. Оно должно до конца недели появиться в Верховной раде.

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, эту информацию членам монобольшинства озвучили на заседании фракции. Никаких других кадровых ротаций в Кабмине депутаты не обсуждали.

"Еще кандидат ему на замену не определен. Глава фракции Давид Арахамия сказал, что еще будут рассматриваться предложения фракции касательно кандидатур", - рассказал Качура.