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Ротань визначився з асистентами в збірній України: хто ввійде до штабу

Фото: Руслан Ротань тренуватиме "синьо-жовтих" тимчасово (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Перелік помічників у таборі національної команди озвучив її тимчасовий керманич Руслан Ротань. Він готуватиме збірну до старту в кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

41-річний фахівець анонсував на 5-6 березня публікацію списку викликаних на найближчий збір "синьо-жовтих". В. о. головного тренера постійно контактуватиме зі Сергієм Ребровим, який повинен очолити збірну України влітку.

"Моє завдання – допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера", – розповів Ротань.

Тренер визначився з тренерським штабом у головній команді. Асистентом Ротаня стане Сергій Кравченко. Натомість Євген Баришніков та Іван Баштовий будуть тренерами з фізпідготовки, Віталій Рева – тренером воротарів, а Євген Гресь і Володимир Лазаренко – аналітиками. Поки новий керманич збірної займатиметься справами "синьо-жовтих", у молодіжці його підмінять Олександр Мелащенко та Василь Кардаш.

Раніше УАФ дозволила Ротаню поєднувати три посади – в. о. керманича збірної України, головного тренера молодіжки та коуча "Олександрії". На чолі головної команди він працюватиме до початку співпраці з Ребровим. Контракт українця з еміратським "Аль-Айном" чинний до 30 червня.

До слова, раніше "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" у перенесеному матчі Прем'єр-ліги.

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Руслан РотаньЗбірна України