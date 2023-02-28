Ротань определился с ассистентами в сборной Украины: кто войдет в штаб

41-летний специалист анонсировал на 5-6 марта публикацию списка вызванных на ближайший сбор "сине-желтых". И. о. главного тренера будет постоянно контактировать с Сергеем Ребровым, который должен возглавить сборную Украины летом.

"Моя задача – помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера", – рассказал Ротань.

Тренер определился с тренерским штабом в главной команде. Ассистентом Ротаня станет Сергей Кравченко. В свою очередь Евгений Барышников и Иван Баштовой будут тренерами по физподготовке, Виталий Рева – тренером вратарей, а Евгений Гресь и Владимир Лазаренко – аналитиками. Пока новый наставник сборной будет заниматься делами "сине-желтых", в молодежке его подменят Александр Мелащенко и Василий Кардаш.

Ранее УАФ разрешила Ротаню совмещать три должности – и. о. наставника сборной Украины, главного тренера молодежки и коуча "Александрии". У руля главной команды он будет до начала сотрудничества с Ребровым. Контракт украинца с эмиратским "Аль-Айном" действует до 30 июня.