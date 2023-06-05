Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на зборах перед Євро-2023

До лав української молодіжки приїдуть 25 футболістів. Ще 7 виконавців потрапили до резервного списку команди.

Збори України U-21 розпочнуться 7 червня в Австрії. У рамках підготовки до Євро-2023 "синьо-жовті" проведуть мінімум один спаринг – 16 червня проти Ірландії U-21. Опісля Ротань повинен буде обрати 23-х гравців, які поїдуть на чемпіонат Європи до Румунії.

На груповому етапі європейської першості "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. По дві команди з чотирьох квартетів чемпіонату поборяться за три путівки на Олімпійські ігри-2024. Перший матч – 21 червня проти хорватів.

Список викликаних до молодіжної збірної України футболістів:

Воротарі: Нещерет, Фесюн, Сапутін

Захисники: Сич, Салюк, Таловєров, Сирота, Вівчаренко, Батагов, Драмбаєв, Лях

Півзахисники: Брагару, Бондаренко, Очеретько, Криськів, Желізко, Бражко, Михайленко, Сігеєв, Рубчинський, Назаренко, Кащук

Нападники: В'юнник, Сікан, Алефіренко

Резерв: Рибак, Скорко, Боль, Дячук, Сапуга, Хлань, Кулієв

Раніше визначився транслятор Євро-2023 серед 21-річних. Поєдинки молодіжної збірної України в цифровому мовленні Т2 покажуть місцеві телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). У мережі переглянути матчі можна буде на платформі "Суспільне Спорт".