Ротань офіційно залишив "Олександрію": у нього є три варіанти

Причини відходу Ротаня

Після другого місця в національному чемпіонаті та виходу до єврокубків, рішення Ротаня може здатися нелогічним. Втім, чутки про можливість розриву ходили давно.

Фахівець, що очолював клуб з Кіровоградщини з 2022 року, заробив собі непогану репутацію успіхами з колективом. До того ж, паралельно була робота з молодіжною та олімпійською збірними України, яка також заслужила хороших оцінок. Тож, не дивно, що молодий амбітний тренер шукає нових викликів.

"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не лише значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього "Олександрії". Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об'єднавши молодих та досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати. Його внесок у розвиток клубу є неоціненним!", - говориться в офіційній заяві клубу.

"Олександрія" подякувала тепер вже екс-наставнику та побажала йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Що далі?

Оцінюючи вітчизняний футбольний інфопростір, відсотків 90 можна дати на те, що наступною командою Ротаня стане житомирське "Полісся". Воно, як і "Олександрія" зіграє в європейській Лізі конференцій, так що, з цього боку наставник нічого не втратить.

Була також інформація, що наступним місцем роботи Ротаня може стати амбітний проєкт – "Металіст 1925". Харківський клуб зараз якраз намагається пробитися в УПЛ через стикові матчі.

Третій можливий варіант для тренера – азербайджанський "Сабах". Команда за підсумками сезону посіла в місцевому чемпіонаті п'яте місце та не пробилася до єврозмагань.