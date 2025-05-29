Ротань официально покинул "Александрию": у него есть три варианта

Причины ухода Ротаня

После второго места в национальном чемпионате и выхода в еврокубки, решение Ротаня может показаться нелогичным. Впрочем, слухи о возможности разрыва ходили давно.

Специалист, возглавлявший клуб с Кировоградщины с 2022 года, заработал себе неплохую репутацию успехами с коллективом. К тому же, параллельно была работа с молодежной и олимпийской сборными Украины, которая также заслужила хороших оценок. Поэтому неудивительно, что молодой амбициозный тренер ищет новые вызовы.

"Имея фундаментальный багаж знаний, Руслан Ротань за время пребывания в нашей команде не только значительно вырос как тренер, который сумел вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего "Александрии". Он воплотил в команде современный, интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать. Его вклад в развитие клуба является неоценимым!", - говорится в официальном заявлении клуба.

"Александрия" поблагодарила теперь уже экс-наставника и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Что дальше?

Оценивая отечественное футбольное инфопространство, процентов 90 можно дать на то, что следующей командой Ротаня станет житомирское "Полесье". Оно, как и "Александрия" сыграет в европейской Лиге конференций, так что, с этой стороны наставник ничего не потеряет.

Была также информация, что следующим местом работы Ротаня может стать амбициозный проект - "Металлист 1925". Харьковский клуб сейчас как раз пытается пробиться в УПЛ через стыковые матчи.

Третий возможный вариант для тренера - азербайджанский "Сабах". Команда по итогам сезона заняла в местном чемпионате пятое место и не пробилась в евросоревнования.