Ротань очолив команду топ-5 УПЛ

41-річний фахівець замінив на посаді Юрія Гуру. Того керівництво "жовто-чорних" звільнило після першого кола сезону 2022/23.

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу «Олександрія». Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом", – заявив Ротань.

За словами новопризначеного тренера, він розраховує на допомогу нових підопічних у досягненні поставлених босами клубу цілей. Деталі контракту з молодим тренером і персональний склад його штабу наразі невідомі.

Ротань розпочав тренерську кар'єру з посади асистента В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку". Восени 2018 року він очолив збірну України U-21, яку вивів на Євро-2023. Найімовірніше, він поєднуватиме посади в "Олександрії" та молодіжці.