Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Перше побачення "синьо-жовтої" молодіжки з іспанськими однолітками припало на початок століття. Тоді вони зійшлися в кваліфікації до Євро-2004 серед 21-річних. Збірна України U-21 розпочала відбір не надто вдало – з трьох нічиїх поспіль (Вірменія, Греція, Північна Ірландія), тож зустрічі з піренейцями чекали з острахом.

Утім, у березні 2003-го підопічні Павла Яковенка зуміли стримати іспанську машину з Фернандо Торресом на вістрі атаки. На столичному стадіоні "Динамо" бій майбутній зірці АПЛ дали і кілька згодом помітних фігур у першій збірній – Шершун, Гай, Гусєв, Бєлік і, звісно, нинішній керманич молодіжки Ротань.

Позитивний результат, однак, не залишив українцям простору для маневрів. Вони були зобов'язані перемагати в решті поєдинків відбору. План зірвався вже на другому етапі – після розгрому вірменів (4:0) хлопці Яковенка розписали нулі з греками. Мінімальна перемога над Ольстером вже нічого не вирішувала.

Друга битва з іспанцями перетворилася у матч за престиж. Цього разу суперники зустрілися в Мурсії. "Фурія Роха" була вже без Торреса, але помітних імен вистачало. Наприклад, у старті з'явився нинішній керманич "Арсенала" Артета, а на заміну вийшов Іньєста. Ротань же відіграв усі 90 хвилин, але разом із іншими "синьо-жовтими" програв (0:2).

Наступного разу Україна та Іспанія на рівні молодіжок перетнулися на Євро-2011. Перед фінальним туром на вихід із групи претендували всі чотири збірні. Зокрема, "синьо-жовтим" було достатньо переграти іспанців. Зірками тієї команди були Ракицький, Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка та Зозуля.

Та зусиль усього цього нового призову Яковенка було замало бодай для нічиєї. Українці зазнали розгромної поразки (0:3), Гармаш нарвався на вилучення, а відомий пізніше виступами за "Челсі" та МЮ Мата поховав мрії "синьо-жовтих" дублем. Зрештою, Іспанія U-21 завоювала титул чемпіона Європи.

У прийдешньому поєдинку українська та іспанська молодіжки не просто розіграють перемогу в групі B цьогорічного Євро U-21. Вони ще й визначать свого першого суперника в плей-офф турніру. Найімовірніше, у чвертьфіналі переможець квартету зустрінеться з Італією. Натомість другій команді доведеться зіграти проти поки непереможної Франції.

Для виконання завдання з виходу на Олімпійські ігри-2024 молодіжній збірній України достатньо вийти до півфіналу за умови, що там будуть Франція чи Англія. Із італійцями в статусі суперника в 1/4 фіналу буде якось спокійніше. Хоча є варіант отримати олімпійську ліцензію і з вильотом у чвертьфіналі. Та надто вже багато чинників повинні зійтися для цього...