UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною

Фото: Покоління Дениса Гармаша (крайній ліворуч) із іспанцями не впоралося (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Молодіжні збірні Іспанії та України готуються до вирішального поєдинку групового етапу на Євро-2023. Підсумковий результат визначить переможця квартету та суперника в 1/4 фіналу змагань.

Коротко про попередні побачення суперників і шанси досягти цілей на чемпіонаті Європи 2023 року – в матеріалі РБК-Україна.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Перше побачення "синьо-жовтої" молодіжки з іспанськими однолітками припало на початок століття. Тоді вони зійшлися в кваліфікації до Євро-2004 серед 21-річних. Збірна України U-21 розпочала відбір не надто вдало – з трьох нічиїх поспіль (Вірменія, Греція, Північна Ірландія), тож зустрічі з піренейцями чекали з острахом.

Утім, у березні 2003-го підопічні Павла Яковенка зуміли стримати іспанську машину з Фернандо Торресом на вістрі атаки. На столичному стадіоні "Динамо" бій майбутній зірці АПЛ дали і кілька згодом помітних фігур у першій збірній – Шершун, Гай, Гусєв, Бєлік і, звісно, нинішній керманич молодіжки Ротань.

Позитивний результат, однак, не залишив українцям простору для маневрів. Вони були зобов'язані перемагати в решті поєдинків відбору. План зірвався вже на другому етапі – після розгрому вірменів (4:0) хлопці Яковенка розписали нулі з греками. Мінімальна перемога над Ольстером вже нічого не вирішувала.

Друга битва з іспанцями перетворилася у матч за престиж. Цього разу суперники зустрілися в Мурсії. "Фурія Роха" була вже без Торреса, але помітних імен вистачало. Наприклад, у старті з'явився нинішній керманич "Арсенала" Артета, а на заміну вийшов Іньєста. Ротань же відіграв усі 90 хвилин, але разом із іншими "синьо-жовтими" програв (0:2).

Наступного разу Україна та Іспанія на рівні молодіжок перетнулися на Євро-2011. Перед фінальним туром на вихід із групи претендували всі чотири збірні. Зокрема, "синьо-жовтим" було достатньо переграти іспанців. Зірками тієї команди були Ракицький, Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка та Зозуля.

Та зусиль усього цього нового призову Яковенка було замало бодай для нічиєї. Українці зазнали розгромної поразки (0:3), Гармаш нарвався на вилучення, а відомий пізніше виступами за "Челсі" та МЮ Мата поховав мрії "синьо-жовтих" дублем. Зрештою, Іспанія U-21 завоювала титул чемпіона Європи.

У прийдешньому поєдинку українська та іспанська молодіжки не просто розіграють перемогу в групі B цьогорічного Євро U-21. Вони ще й визначать свого першого суперника в плей-офф турніру. Найімовірніше, у чвертьфіналі переможець квартету зустрінеться з Італією. Натомість другій команді доведеться зіграти проти поки непереможної Франції.

Для виконання завдання з виходу на Олімпійські ігри-2024 молодіжній збірній України достатньо вийти до півфіналу за умови, що там будуть Франція чи Англія. Із італійцями в статусі суперника в 1/4 фіналу буде якось спокійніше. Хоча є варіант отримати олімпійську ліцензію і з вильотом у чвертьфіналі. Та надто вже багато чинників повинні зійтися для цього...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан РотаньЧемпіонат ЄвропиЗбірна УкраїниЗбірна Іспанії