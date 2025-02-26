Рота ударних БПЛА "Фаворит" шукає операторів дронів та інших спеціалістів

Рота ударних дронів " Фаворит ", яка є однією з провідних у сфері бойового застосування безпілотників, оголосила про набір нових операторів дронів та інших спеціалістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення " 24 каналу ".

За даними журналістів, лише у 2024 році підрозділ знищив понад 50 одиниць ворожої техніки та ліквідував щонайменше 1000 окупантів. Експерти відзначають високу ефективність роти завдяки використанню сучасних технологій, мобільності та нестандартних тактичних рішень.

Командир підрозділу, відомий спортсмен та спортивний функціонер Денис Перч зазначає, що основу роти складають колишні професійні спортсмени, що забезпечує високий рівень дисципліни, витривалості та командної роботи. Він також наголосив, що рівень забезпечення "Фаворита" є одним із найкращих у ЗСУ.

Підрозділ діє на кількох напрямках одночасно та брав участь у ключових бойових операціях, зокрема у звільненні Харківщини, обороні Бахмута, а також у боях поблизу Куп’янська, Лимана, Торецька та на Запорізькому напрямку.

Подати заявку на вступ до роти можна через її офіційну сторінку в Instagram та офіційний сайт підрозділу.