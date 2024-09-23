UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рота ударних БпЛА "Фаворит" шукає в команду інженерів-радіотехніків

Фото: рота ударних БпЛА "Фаворит" шукає в команду інженерів-радіотехніків
Автор: Олександр Мороз

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" запрошує до команди інженерів-радіотехніків для роботи з сучасними безпілотними системами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram роти.

Серед вимог – знання безпілотних систем та радіотехніки, вміння працювати в команді та приймати швидкі рішення, інтерес до розвитку у військових технологіях.
Рота "Фаворит" пропонує роботу з новітніми безпілотними комплексами, професійне зростання в реальних умовах, офіційне працевлаштування і соцгарантії військовослужбовця, гідну оплату праці.

Рота ударних БпЛА "Фаворит" діє під командуванням Дениса Перча, співзасновника і віцепрезидента Української федерації MAA (UFMAA), віцепрезидента Професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в складі ЗСУ.

До складу роти увійшли досвідчені воїни та пілоти з-поміж представників єдиноборств та інших видів спорту.

У вересні 2022 року бійці під керівництвом Дениса Перча брали участь у контрнаступі на Харківщині, виконували бойові завдання на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДрони