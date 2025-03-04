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Рота ударних БПЛА "Фаворит" розширює штат та набирає нових військових

Фото: рота ударних БПЛА "Фаворит" розширює штат та набирає нових військових (скріншот відео)
Автор: Сергій Новіков

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" продовжує розширення штату та запрошує до своїх лав нових військовослужбовців, як з бойовим досвідом, так і з цивільного життя.

Про це заявив засновник і керівник роти Денис Перч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У нас постійне розширення штату, постійно є вакантні місця, і ми чекаємо нових військовослужбовців. Люди, які приходять з цивільного життя, проходять як базову військову, так і спеціальну підготовку, після чого працюють у складі команди з досвідченими військовими", – зазначив він.

За словами Перча, процес приєднання до роти є максимально простим – потрібно заповнити анкету на сайті або в соцмережах, де також публікується актуальна інформація про діяльність підрозділу та відкриті збори.

Наразі рота збирає кошти на ремонт броньованого автомобіля, FPV-дрони та інші потреби.

"В "Інстаграмі" роти "Фаворит" можна знайти всі деталі", – додав керівник підрозділу.

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