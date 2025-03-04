Рота ударних БПЛА "Фаворит" розширює штат та набирає нових військових

"У нас постійне розширення штату, постійно є вакантні місця, і ми чекаємо нових військовослужбовців. Люди, які приходять з цивільного життя, проходять як базову військову, так і спеціальну підготовку, після чого працюють у складі команди з досвідченими військовими", – зазначив він.

За словами Перча, процес приєднання до роти є максимально простим – потрібно заповнити анкету на сайті або в соцмережах, де також публікується актуальна інформація про діяльність підрозділу та відкриті збори.

Наразі рота збирає кошти на ремонт броньованого автомобіля, FPV-дрони та інші потреби.

"В "Інстаграмі" роти "Фаворит" можна знайти всі деталі", – додав керівник підрозділу.