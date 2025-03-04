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Рота ударных БПЛА "Фаворит" расширяет штат и набирает новых военных

Фото: рота ударных БПЛА "Фаворит" расширяет штат и набирает новых военных (скриншот видео)
Автор: Сергей Новиков

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" продолжает расширение штата и приглашает в свои ряды новых военнослужащих, как с боевым опытом, так и из гражданской жизни.

Об этом заявил основатель и руководитель роты Денис Перч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"У нас постоянное расширение штата, постоянно есть вакантные места, и мы ждем новых военнослужащих. Люди, которые приходят из гражданской жизни, проходят как базовую военную, так и специальную подготовку, после чего работают в составе команды с опытными военными", - отметил он.

По словам Перча, процесс присоединения к роте максимально прост - нужно заполнить анкету на сайте или в соцсетях, где также публикуется актуальная информация о деятельности подразделения и открытые сборы.

Сейчас рота собирает средства на ремонт бронированного автомобиля, FPV-дроны и другие нужды.

"В "Инстаграме" роты "Фаворит" можно найти все детали", - добавил руководитель подразделения.

 

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