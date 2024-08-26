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Рота "Ахіллес" показала відео знищення російського "Граду" у Бєлгородській області

Понеділок 26 серпня 2024 17:19
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Рота "Ахіллес" показала відео знищення російського "Граду" у Бєлгородській області Фото: БМ-21 "Град" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Бригада ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" знищила російський БМ-21 "Град" у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що російський "Град" завдавав ударів по Харківській області. Однак його було знищено за допомогою безпілотника.

На відео показано, як дрон влучає прямо у ворожу ціль. Це зробили бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

БМ-21 "Град" - це радянська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка стала однією з найвідоміших і наймасовіших у світі. Прийнята на озброєння в 1963 році, вона використовує 122-мм реактивні снаряди і встановлена на шасі вантажного автомобіля Урал-375 або інших аналогічних шасі. Система складається з пускової установки з 40 направляючими, з яких за короткий час може бути випущено до 40 реактивних снарядів.

Росія активно використовує БМ-21 "Град" на війні в Україні.

Нагадаємо, за останню добу росіяни втратили на фронті 1140 солдатів, систему ППО і 47 артилерійських систем. Минулої доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень. Російські війська продовжують обстрілювати ракетами позиції українських військових, а також населенні пункти.

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