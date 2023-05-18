РосЗМІ заявляють про вибух та "диверсію" на залізниці в Криму

Як стверджують росЗМІ, вибух пролунав сьогодні зранку поблизу Бахчисарая у Сімферопольському районі. Росіяни назвали інцидент "диверсією" та заявили, що через вибух п'ять вагонів з зерном зійшли з рейок.

Окупаційна "влада" заявила, що рух потягів на перегоні Сімферополь - Севастополь призупинили. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 травня у Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про нібито роботу ППО, але подробиць не розкрили.

Того ж дня у Джанкойському районі Криму впав російський вертоліт Мі-8. За попередніми даними, двоє пілотів загинули.

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